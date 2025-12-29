Кремль назвал вывод ВСУ из Донбасса условием для прекращения огня

Россия думает о прекращении боевых действий в контексте достижения своих целей, сказал Дмитрий Песков

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Киеву для прекращения боевых действий необходимо отвести ВСУ за границы Донбасса, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Его попросили пояснить сделанное накануне помощником президента Юрием Ушаковым заявление о том, что для окончательного прекращения боевых действий от Киева необходимо ответственное политическое решение, касающееся Донбасса. У Пескова уточнили, что имеется в виду: полная передача под контроль России территории Донбасса?

"Конечно. Это уход вооруженных сил режима из Донбасса за пределы административных границ", - ответил он.

Пресс-секретаря спросили, касается ли это только Донбасса или Херсонской и Запорожской областей.

"Здесь я уже говорил, что полностью мы не будем комментировать и вдаваться в обсуждение публичное отдельных положений", - сказал Песков.

"Здесь, наверное, уместно было бы вспомнить вчерашнее неоднократное заявление президента США Дональда Трампа, который, по всей видимости, обращаясь к украинским собеседникам, напомнил, что Украина теряет земли и будет их терять дальше, и завтра ситуация будет отличаться от той ситуации, которая есть сегодня", - сказал Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что России нужно подумать о плане прекращения конфликта.

"Россия думает о прекращении военного конфликта в контексте достижения своих целей", - подчеркнул представитель Кремля.