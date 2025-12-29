Поиск

Кремль назвал вывод ВСУ из Донбасса условием для прекращения огня

Россия думает о прекращении боевых действий в контексте достижения своих целей, сказал Дмитрий Песков

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Киеву для прекращения боевых действий необходимо отвести ВСУ за границы Донбасса, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Его попросили пояснить сделанное накануне помощником президента Юрием Ушаковым заявление о том, что для окончательного прекращения боевых действий от Киева необходимо ответственное политическое решение, касающееся Донбасса. У Пескова уточнили, что имеется в виду: полная передача под контроль России территории Донбасса?

"Конечно. Это уход вооруженных сил режима из Донбасса за пределы административных границ", - ответил он.

Пресс-секретаря спросили, касается ли это только Донбасса или Херсонской и Запорожской областей.

"Здесь я уже говорил, что полностью мы не будем комментировать и вдаваться в обсуждение публичное отдельных положений", - сказал Песков.

"Здесь, наверное, уместно было бы вспомнить вчерашнее неоднократное заявление президента США Дональда Трампа, который, по всей видимости, обращаясь к украинским собеседникам, напомнил, что Украина теряет земли и будет их терять дальше, и завтра ситуация будет отличаться от той ситуации, которая есть сегодня", - сказал Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что России нужно подумать о плане прекращения конфликта.

"Россия думает о прекращении военного конфликта в контексте достижения своих целей", - подчеркнул представитель Кремля.

ВСУ Донбасс Дмитрий Песков Кремль Юрий Ушаков Херсонская область Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кремль назвал вывод ВСУ из Донбасса условием для прекращения огня

Лидеры РФ и США проведут телефонный разговор в ближайшее время

 Лидеры РФ и США проведут телефонный разговор в ближайшее время

В Кремле согласились с Трампом в том, что переговоры по Украине в финальной стадии

Минобороны РФ сообщило о завершении осеннего призыва

ВККС позволила СКР возбудить уголовное дело против судьи Мосгорсуда в отставке

 ВККС позволила СКР возбудить уголовное дело против судьи Мосгорсуда в отставке

Закон о ставке НДФЛ в 30% для иноагентов вступит в силу с 1 января

 Закон о ставке НДФЛ в 30% для иноагентов вступит в силу с 1 января

Путин подписал закон о запрете исполнять в РФ постановления иностранных уголовных судов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7996 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });