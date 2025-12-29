Ушаков заявил, что США предлагали Украине не прикрываться идеей временного прекращения огня

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил российскому коллеге Владимиру Путину, что американская сторона на переговорах с украинцами в Мар-а-Лаго проводила мысль о необходимости для Киева предпринять реальные шаги для урегулирования конфликта, не прикрываться требованиями о временном прекращении огня, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"В их подаче, то есть в подаче американцев, в ходе этих переговоров американская сторона в наступательном ключе проводила мысль о необходимости для Киева предпринять реальные шаги в направлении окончательного урегулирования конфликта, не прикрываться требованиями о временном прекращении огня", - сказал он.

По словам Ушакова, Трамп сообщил Путину, что американская сторона на переговорах в Мар-а-Лаго рекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому не пытаться получить передышку для своих вооруженных сил, а ориентироваться на достижение комплексной договоренности для реального завершения конфликта.

"Зеленскому было рекомендовано даже не пытаться получить передышку для своих вооруженных сил, а ориентироваться на достижение комплексной договоренности, которая вела бы к реальному завершению вооруженного конфликта", - сказал Ушаков.

"Дональд Трамп проинформировал о некоторых достигнутых командой Зеленского результатах, идущих именно в этом направлении, но все равно, по нашей оценке, оставляющих киевским властям поле для различных интерпретаций с тем, чтобы уклониться от выполнения своих обязательств", - отметил он.