ФАС возбудила дело в отношении "Дымовского колбасного производства"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ФАС России возбудила дело в отношении крупного производителя колбас и мясных деликатесов - ООО "Дымовское колбасное производство", действия которого могут нарушать антимонопольное законодательство при использовании колбасного бренда "Праздничная".

Как сообщается в пресс-релизе антимонопольного ведомства, в службу обратилось АО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат", которое с 1993 года производит и реализует колбасные изделия под брендом "Останкино", в том числе с 2001 года - колбасу "Праздничная". В начале 2000-х годов это обозначение также стали использовать другие компании для маркировки колбасной продукции.

В 2022 году ООО "Дымовское колбасное производство" получило право пользования товарным знаком "Праздничная". После этого оно предъявило иски о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав к индивидуальным предпринимателям, реализовавшим колбасу с одноименным названием в 2019 и 2021 годах. В связи с этим ряд компаний решили прекратить производство такого ассортимента. Как отмечает заявитель, при этом ООО "Дымовское колбасное производство" продолжило препятствовать использованию обозначения "Праздничная". Общество направило претензии и исковые заявления в суды.

"Таким образом, компания может получать необоснованные преимущества перед конкурентами, которые реализовывали колбасную продукцию с аналогичным названием до регистрации спорного товарного знака, а также причинить им убытки", - говорится в сообщении ФАС.

Комиссия службы проверит действия ООО "Дымовское колбасное производство" на предмет соответствия нормам закона о защите конкуренции.

Компания создана в 2001 году предпринимателем Вадимом Дымовым с партнерами. В настоящее время ГК "Дымов" объединяет три производственные площадки - в Москве, Московской области и Красноярске, а также животноводческие комплексы во Владимирской и Ивановской областях, Красноярском и Краснодарском краях. Она также развивает сеть общественного питания.

Выручка ООО "Дымовское колбасное производство" в 2024 году составила 16,12 млрд рублей против 13,03 млрд рублей в 2023 году, чистая прибыль выросла до 456,8 млн рублей с 334,4 млн рублей соответственно.

