Мессенджер Max сообщил об увеличении числа своих пользователей до 80 млн

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Количество пользователей национального мессенджера Max составило 80 млн человек, сообщает пресс-служба мессенджера.

Суточная аудитория в декабре составила 51 млн пользователей, уточняет пресс-служба.

В РоссииГосдума приняла закон, обязывающий УК вести домовые чаты в мессенджере MAX

Как говорится в сообщении, с момента запуска мессенджера пользователи отправили более 10 млрд сообщений и совершили 2,2 млрд звонков. Блогеры, компании и госорганизации создали более 140 тыс. публичных каналов в Мах с суммарной аудиторией в 45 млн подписчиков.

Max - национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В нем доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.

В ноябре Max стал доступен пользователям операционных систем "Аврора" и Astra Linux.

Первая версия платформы Мах была представлена холдингом VK в конце марта 2025 года.

