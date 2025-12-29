ВККС одобрила кандидатуры заместителей председателя Верховного суда

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на назначение председателя Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда России Владимира Давыдова на должность первого заместителя председателя высшей судебной инстанции.

"ВККС с учетом мнения Игоря Краснова рекомендовала назначить Владимира Давыдова на пост первого заместителя председателя Верховного Суда России, а на должности заместителей председателя ВС РФ - руководителей дисциплинарной и коллегии по уголовным делам - Олега Нефедова и Николая Тимошина соответственно". - сообщили в пресс-службе ВС.

Владимир Давыдов работает в Верховном суде с 1999 года.

На заседании ВККС Краснов обратил внимание участников на сохранение единых подходов к правоприменению.

"Мы продолжаем реализацию взвешенной, последовательной и долгосрочной политики формирования кадров в целях устойчивости судебной власти, ее способности отвечать на современные вызовы и сохранять высокий уровень доверия со стороны нашего общества. Особое значение имеет преемственность в кадровых решениях. Обновление судейского корпуса должно безусловно сочетаться с сохранением профессиональных традиций и единых подходов к правоприменению", - сказал председатель Верховного суда.

По его словам, именно такой баланс позволяет обеспечить стабильность судебной практики и ее предсказуемость.

"Я хотел бы выразить уверенность в том, что обозначенные ранее ориентиры в принятии кадровых решений будут и впредь последовательно реализовываться, способствовать укреплению авторитета судебной власти и повышению качества правосудия", - резюмировал Краснов.