Поиск

ВККС одобрила кандидатуры заместителей председателя Верховного суда

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на назначение председателя Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда России Владимира Давыдова на должность первого заместителя председателя высшей судебной инстанции.

"ВККС с учетом мнения Игоря Краснова рекомендовала назначить Владимира Давыдова на пост первого заместителя председателя Верховного Суда России, а на должности заместителей председателя ВС РФ - руководителей дисциплинарной и коллегии по уголовным делам - Олега Нефедова и Николая Тимошина соответственно". - сообщили в пресс-службе ВС.

Владимир Давыдов работает в Верховном суде с 1999 года.

На заседании ВККС Краснов обратил внимание участников на сохранение единых подходов к правоприменению.

"Мы продолжаем реализацию взвешенной, последовательной и долгосрочной политики формирования кадров в целях устойчивости судебной власти, ее способности отвечать на современные вызовы и сохранять высокий уровень доверия со стороны нашего общества. Особое значение имеет преемственность в кадровых решениях. Обновление судейского корпуса должно безусловно сочетаться с сохранением профессиональных традиций и единых подходов к правоприменению", - сказал председатель Верховного суда.

По его словам, именно такой баланс позволяет обеспечить стабильность судебной практики и ее предсказуемость.

"Я хотел бы выразить уверенность в том, что обозначенные ранее ориентиры в принятии кадровых решений будут и впредь последовательно реализовываться, способствовать укреплению авторитета судебной власти и повышению качества правосудия", - резюмировал Краснов.

ВККС Верховный суд Владимир Давыдов Игорь Краснов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Утвержден перечень отраслей МСП со льготным тарифом страховых взносов

РСТ заявил, что Таиланд не запрещает въезд посещавшим Камбоджу россиянам

 РСТ заявил, что Таиланд не запрещает въезд посещавшим Камбоджу россиянам

ВККС одобрила кандидатуры заместителей председателя Верховного суда

Кремль назвал вывод ВСУ из Донбасса условием для прекращения огня

Лидеры РФ и США проведут телефонный разговор в ближайшее время

 Лидеры РФ и США проведут телефонный разговор в ближайшее время

В Кремле согласились с Трампом в том, что переговоры по Украине в финальной стадии

Минобороны РФ сообщило о завершении осеннего призыва

ВККС позволила СКР возбудить уголовное дело против судьи Мосгорсуда в отставке

 ВККС позволила СКР возбудить уголовное дело против судьи Мосгорсуда в отставке

Закон о ставке НДФЛ в 30% для иноагентов вступит в силу с 1 января

 Закон о ставке НДФЛ в 30% для иноагентов вступит в силу с 1 января

Путин подписал закон о запрете исполнять в РФ постановления иностранных уголовных судов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7996 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });