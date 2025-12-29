Поиск

Утвержден перечень отраслей МСП со льготным тарифом страховых взносов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило подготовленный Минфином перечень экономических видов деятельности малого и среднего бизнеса, для которых сохранится пониженный тариф страховых взносов.

Ранее в составе бюджетного пакета был принят закон, которым отменяется льготный тариф страховых взносов, введенный в период пандемии ковида для малого и среднего бизнеса. Предполагалось, что льгота перестанет действовать в отношении компаний в ряде сфер, в том числе в торговле, строительстве и добыче полезных ископаемых. Для них с 2026 года устанавливаются общие тарифы: 30% до предельной базы (в 2026 году 2,979 млн рублей) и 15% свыше базы.

При этом предусматривалось, что для приоритетных отраслей МСП пониженный тариф в 15% с выплат выше базы сохранится.

Перечень таких отраслей должно было утвердить правительство.

Как отмечается в сообщении Минфина, в соответствии с утвержденным перечнем льготу смогут применять организации, работающие в сферах растениеводства, животноводства, рыболовства, производства пищевых продуктов, текстильных изделий и одежды, радиоэлектроники, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии. Кроме того, в перечень вошли предприятия, осуществляющие деятельность в сфере науки, образования, спорта и культуры, а также предоставляющие услуги туризма, общественные и некоммерческие организации и ряд других.

"Для малого и среднего бизнеса, чья деятельность соответствует перечисленным кодам ОКВЭД, сохраняется право применения единого пониженного тарифа страховых взносов в размере 15% как до предельной величины базы для исчисления страховых взносов, так и сверх ее предела", - поясняет Минфин.

Также на 2026 год для МСП в сфере обрабатывающего производства сохранится тариф в размере 7,6%.

