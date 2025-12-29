Путин отметил эффективность группировок "Запад" и "Юг" ВС России

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на совещании по ситуации в зоне СВО отметил эффективность работы группировки "Запад" ВС России.

"Группировка "Запад" работает эффективно, начальник Генштаба докладывает регулярно", - заявил он.

На совещании он предложил подробнее доложить о результатах боевой работы в зоне ответственности группировки.

"Южная группировка войск работает уверенно, эффективно", - сказал также президент.