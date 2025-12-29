Путин заявил о необходимости завершить ликвидацию группировки ВСУ на краснолиманском направлении

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отметил успешную работу группировки войск "Запад" на краснолиманском направлении и поручил завершить ликвидацию группировки ВСУ на этом направлении.

"Хочу обратить внимание на успешную работу на краснолиманском направлении, она важна, и здесь завершать нужно ликвидацию этой группировки на левом берегу", - сказал Путин в понедельник в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.

Президент отметил, что "эта группировка постепенно тает". "Совсем недавно вы докладывали - 3,5 тысячи было", - сказал Путин, получив информацию, что на данный момент там остается около десяти батальонов противника, то есть более 2 тысяч человек.

Также президент потребовал решительно пресекать попытки ВСУ помешать закреплению российских войск в Купянске.

Заслушав доклад командующего группировкой войск Запад, президент отметил: "Я знаю, что вами предпринимаются соответствующие необходимые действия".

Командующий группировкой войск "Запад" Сергей Кузовлев, в свою очередь, доложил, что окончательная ликвидация блокированной группировки противника планируется в январе-феврале.

Кроме того, Путин назвал уверенными и эффективными действия группировки "Юг" Вооруженных сил России в зоне СВО. "Южная группировка войск работает уверенно, эффективно", - сказал он на совещании.