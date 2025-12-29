Поиск

Северокорейские саперы помогли в разминировании трех районов Курской области

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Военнослужащие КНДР оказали помощь в разминировании Суджанского, Глушковского и Кореневского районов Курской области, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на совещании у президента Владимира Путина.

"Одновременно с решением боевых задач инженерное подразделение группировки проводит разминирование территорий Суджанского, Глушковского и Кореневского районов Курской области. Большую помощь в этом вопросе оказали подразделения корейских народов (КНДР - ИФ), - сказал Герасимов.

Валерий Герасимов Генштаб КНДР Суджа Курская область
