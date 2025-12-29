РФ пересмотрит переговорную позицию после попытки атаки на резиденцию президента

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Переговорная позиция России будет пересмотрена в свете попытки Киева атаковать резиденцию президента РФ, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей лавров.

"Обращаем внимание на то, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. Подобные безрассудные действия не останутся без ответа. Объекты ответных ударов и время их нанесения ВС РФ определены. При этом мы не намерены выходить из переговорного процесса с США. Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорные позиции России будут пересмотрены", - сказал он журналистам в Москве.

Ранее министр сообщил, что в ночь на 29 декабря "киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 БПЛА дальнего действия на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области".

Лавров заявил, что "все БПЛА были уничтожены средствами ПВО ВС РФ".

"Данных о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало", - подчеркнул глава МИД РФ.