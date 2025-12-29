Поиск

Подписан закон о совместном использовании телеком-операторами базовых станций в селах и на дорогах

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий телеком-операторов совместно использовать базовые станции в селах с численностью населения до 1 тыс. и на отдельных участках федеральных автомобильных дорог, где не у всех операторов есть собственная инфраструктура. Документ опубликован на портале нормативных актов.

Согласно закону, эта обязанность коснется крупных операторов, которые работают не менее чем в 2/3 субъектов РФ.

Перечень территорий совместного использования базовых станций утвердят Минцифры и Минтранс.

В этот перечень на основании предложений Роскомнадзора будут включаться села и участки федеральных автодорог при соблюдении следующих условий: населенный пункт или участок автодороги находится на территории, где более 1 года работают радиоэлектронные средства (РЭС) одного из крупных операторов; возможность использования этих РЭС не менее, чем на 2/3 территории населенного пункта или участка автодороги; подтверждение оператором - владельцем РЭС возможности их совместного использования.

После включения села или участка автодороги в перечень оператор, не обладающий там своими базовыми станциями, обязан направить владельцу РЭС обращение о заключении договора о совместном использовании. Владелец РЭС, в свою очередь, обязан заключить такой договор, в котором будет содержаться, в том числе, размер платы за совместное использование. При этом владелец базовой станции обязан обеспечить равные условия совместного использования всем операторам.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Как ранее поясняли в Минцифры РФ, предусмотренная законом мера позволит эффективнее решать задачи обеспечения мобильной связью и интернетом небольших населённых пунктов и автодорог.

"В сельских поселениях и на отдельных участках автомобильных дорог федерального значения может работать покрытие не всех крупных операторов, а, например, только одного или двух. При этом абоненты других компаний на этих территориях не имеют доступа к мобильной связи и к интернету. Это затрудняет работу экстренных служб и лишает граждан возможности полноценно общаться и пользоваться сервисами", - поясняло Минцифры.

При этом на территориях малонаселённых пунктов и участках дорог с невысокой интенсивностью движения экономически нецелесообразно всем операторам устанавливать свои базовые станции в связи с низкой окупаемостью, указывало Минцифры. "Поэтому в законе "О связи" закреплена возможность совместного использования оборудования", - отмечали в министерстве.

