Позицию МИД об ответе на попытки Киева атаковать резиденцию президента поддержали в Госдуме

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков высказался в поддержку заявления главы МИД России Сергея Лаврова об ответе России на попытки Киева атаковать резиденцию президента России.

"Полностью поддерживаю позицию, озвученную нашим главой МИД Лавровым. Для этого имеются все основания", - сказал он журналистам.

Он считает, что такие атаки - "очевидная провокация".

Вечером 29 декабря Лавров сказал, что минувшей ночью была предпринята попытка атаковать госрезиденцию президента в Новгородской области с помощью 91 БПЛА дальнего действия, все БПЛА были сбиты силами ПВО. По словам министра, после этого переговорная позиция России будет пересмотрена.

"Обращаем внимание на то, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. Подобные безрассудные действия не останутся без ответа. Объекты ответных ударов и время их нанесения ВС РФ определены. При этом мы не намерены выходить из переговорного процесса с США. Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорные позиции России будут пересмотрены", - сказал Лавров.