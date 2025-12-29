Минобороны РФ сообщило о завершении осеннего призыва

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило о завершении осенней призывной кампании, на срочную военную службу направлено 135 тыс. человек.

По данным ведомства, большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где они освоят работу на военной технике и получат военно-учетную специальность.

"В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации - это Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие по призыву не направлялись", - заявили в Минобороны России.

"Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания", - сообщили в министерстве.

Призывная кампания впервые проводились с использованием Единого реестра сведений, в результате чего отсрочку от призыва на военную службу без личной явки в военные комиссариаты получило более 550 тыс. граждан, сказано в сообщении.

"Как и в предыдущие призывные кампании, молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований, имели право выбора пройти военную службу в различных видах Вооруженных сил и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора", - отметили военные.

По их информации, особое внимание уделялось комплектованию научных, научно-производственных подразделений и спортивных рот. "В научные и научно-производственные подразделения было направлено 680 чел., а в спортивные роты 240 призывников из состава сборных команд страны по олимпийским видам спорта", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны России, для перевозок были задействованы 17 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил, 104 рейса гражданской авиации, 13 воинских эшелонов, пассажирские поезда, а также автомобильный транспорт воинских частей.

В Минобороны РФ сообщили, что в ходе призыва была организована работа "прямых телефонных линий", на которые поступило более 700 звонков.

Осенняя призывная кампания стартовала в России 1 октября.