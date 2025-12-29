Минздрав анонсировал запуск реализации лекарств через "Почту России" в 2026 году

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Реализацию лекарственных препаратов через "Почту России" в тех населенных пунктах, где нет медицинских организаций или аптечного пункта, планируют запустить в 2026 году, сообщил телеканалу "Россия 1" министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Уже сегодня она ("Почта России") имеет право реализовать медицинские изделия. По лекарственным препаратам - сейчас этот документ в разработке, и я думаю, что мы в 2026 году запустим этот процесс", - сказал он.

По его словам, почти 40 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов в настоящее время реализуют по России лекарственные препараты. "Это решение абсолютно для нашей страны я считаю необходимым", - отметил глава Минздрава.

Он отметил, что при реализации лекарств через передвижные мобильные аптеки важно сохранить качество лекарственных препаратов.

Ранее Мурашко говорил, что Минздрав рассматривает возможность проведения эксперимента с передвижными аптечными пунктами для отдаленных и труднодоступных регионов.