Отпуск лекарств через "Почту России" планируют разрешить в РФ в 2025 году

В список включат жаропонижающие и болеутоляющие препараты

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Разрешить отпуск лекарств через "Почту России" в тех населенных пунктах, где нет медицинских организаций или аптечного пункта, планируют в текущем году; в список таких лекарств войдут, в том числе жаропонижающие и обезболивающие препараты, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы хотели бы в этом году, конечно, завершить эту работу. В основном, (в этом списке будут) экстренные препараты (...), жаропонижающие точно должны быть, определенный список обезболивающих препаратов, какие-то препараты должны быть для снятия спазмов и боли", - сказал Мурашко журналистам.

Министр уточнил, что в этот список преимущественно войдут препараты, которые нужны для оказания экстренной помощи, "потому что те препараты, которые нужны не экстренно, люди, как правило, заказывают их через аптеки".

"Мы сейчас думаем, (что) еще ряд дополнительных препаратов мы можем передать. Самый сложный вопрос - это рецептурные препараты, потому что по ним всегда есть риски", - добавил Мурашко.

По его словам, для реализации этой инициативы не требуется пилотный проект, "нужно, чтобы экспертное сообщество установило список препаратов, которые можно (отпускать) без рисков".

"Поскольку это лекарственные препараты, надо тем, кто будет заниматься отпуском, определенную образовательную часть дать. Самое главное - определить список нужных препаратов, с одной стороны, и с другой стороны, чтобы не было риска для отпуска этих препаратов", - пояснил глава Минздрава.

Ранее сообщалось, что Минздрав России рассматривает предложение разрешить отпуск некоторых лекарственных препаратов через "Почту России" в тех населенных пунктах, где нет медицинских организаций или аптечного пункта.