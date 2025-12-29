Кабмин утвердил строительство новых мощностей для покрытия энергодефицита в Москве и на Юге РФ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило строительство новых энергомощностей для покрытия прогнозного энергодефицита, в частности, в Московском регионе и на Юге РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

Для покрытия энергодефицита в Московском регионе утверждено строительство двух новых паросиловых энергоблоков по 275 МВт каждый на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 "Мосэнерго", а также расширение Каширской ГРЭС "Интер РАО" за счет нового парогазового энергоблока мощностью 480 МВт.

Ввод новых объектов должен состояться: на ТЭЦ-25 - до конца 2027 г., на ТЭЦ-26 - до конца 2028 г., на Каширской ГРЭС - до конца 2030 г.

Распоряжение также предусматривает ряд решений для Юга РФ.

В частности, расширение ТЭС "Ударная" "Технопромэкспорта" (входит в "Ростех") в Краснодарском крае за счет строительства парогазового энергоблока мощностью 235 МВт с вводом в 2029 г. и двух парогазовых энергоблоков мощностью по 160 МВт каждый с вводом в 2030 г.

На еще одном объекте "Технопромэкспорта", Таврической ТЭС в Крыму, будет построен парогазовый энергоблок мощностью 225 МВт с вводом в 2029 г. А в районе Таврической ТЭС утверждено возведение Трудовой ГТЭС, которая будет состоять трех объектов по 45 МВт каждый (по две ГТА-25) с поэтапным вводом в ноябре 2027 - январе 2028 гг.

Кроме этого утверждено строительство Динской ТЭС в Краснодарском крае "ОГК-2" (станция будет состоять из двух парогазовых энергоблоков по 235 МВт с вводом в 2030 г.), расширение двух объектов "Интер РАО" - 160 МВт к 2030 г. на Джубгинской ТЭС и 480 МВт к 2033 г. на Сочинской ТЭС, а также дополнительной мощности на Краснодарской ТЭЦ "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" за счет строительства паросилового блока 150 МВт с вводом в эксплуатацию в 2028 г.

Согласно распоряжению, также будут построены два новых объекта "Т Плюс". На Пермской ТЭЦ-14 утверждено 105 МВт новой мощности: на первом этапе к 2032 г. - строительство инновационной ГТЭ-65.1 с инфраструктурой, на втором этапе к 2034 г. - ПГУ. На Саратовской ТЭЦ-2 - также строительство 105 МВт с использованием ГТЭ-65.1 и вводом в 2034 г.

Опубликованный в сентябре "Системным оператором" проект схемы и развития электроэнергетики (СиПР) до 2031 г. определил энергодефицитными регионы Сибири, Юга, Дальнего Востока и Москвы. Часть дефицита будет покрыта за счет проектов, отобранных на конкурсных отборах, часть - назначением ответственных компаний решением правкомиссии по электроэнергетике. Соответствующие решения по Югу РФ и Москве ранее были одобрены на правкомиссии по энергетике.

Кроме этого на Юге РФ планируется строительство накопителей энергии: 100 МВт в Крыму и 250 МВт в Краснодарском крае и Адыгее.

