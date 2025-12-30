Что случилось этой ночью: вторник, 30 декабря

Саудовская Аравия нанесла удары по порту Эль-Мукалла в Йемене, США атаковали судно в Тихом океане, кабмин утвердил строительство новых энергомощностей

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Саудовская Аравия нанесла удары по портовому городу Эль-Мукалла в Йемене, сообщило агентство SPA. Целью ударов стали два корабля, прибывшие из ОАЭ с крупной партией оружия и боевой техники для сил Южного переходного совета.

- Дональд Трамп пригрозил Ирану "очень серьезными" последствиями в случае подтверждения информации о возобновлении ядерной программы со стороны Тегерана. При этом он добавил, что готов к диалогу с Тегераном.

- США нанесли удар по очередному судну в Тихом океане в рамках операции по борьбе с наркоторговцами. Двое мужчин, находившихся на борту, погибли. Телеканал CNN также сообщил, что ЦРУ в начале декабря нанесло удар беспилотником по причалу на побережье Венесуэлы. Власти США считают, что банда Tren de Aragua использовала его для хранения наркотиков и их погрузки на суда. Объект был уничтожен.

- Правительство РФ утвердило строительство новых энергомощностей для покрытия прогнозного энергодефицита в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и Перми.

- Пилотный проект по дистанционной сдаче экзаменов в вузах с идентификацией по биометрии планируют запустить в РФ в начале 2026 г., сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

- Группа китайских бомбардировщиков выполнила полеты вблизи Тайваня с целью проверки боевой готовности в рамках военных учений "Справедливая миссия 2025".