Пилот по сдаче онлайн-экзаменов с использованием биометрии запустят в начале 2026 года

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Пилотный проект по дистанционной сдаче экзаменов в вузах с идентификацией по биометрическим данным планируется запустить в РФ в начале 2026 года, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"Российские вузы упрощают процедуру дистанционной сдачи экзаменов. Для этого учебные заведения начали подключаться к сервису онлайн-подтверждения личности с помощью Единой биометрической системы. Запуск сервиса запланирован в пилотных вузах на начало 2026 года, то есть к ближайшей зимней сессии", - говорится в сообщении.

В аппарате вице-премьера уточнили, что "сервис позволит студентам сдавать экзамены без необходимости личного присутствия в аудитории, при этом гарантированно обеспечит подлинность результатов дистанционного контроля знаний".

Отмечается, что использование сервиса будет добровольным для студентов.

"Законом запрещена любая дискриминация для тех, кто решил не регистрировать биометрию. Учащиеся всегда смогут сами выбирать формат сдачи экзамена: очно, онлайн с применением биометрии или любым другим альтернативным способом, предусмотренным вузом", - сообщили в аппарате.

Там уточнили, что "в итоге вузы получают надёжный инструмент для проведения дистанционных экзаменов, а студенты - возможность честно и удобно подтверждать свои знания в онлайн-формате, сохраняя право выбора способа сдачи экзаменов".


