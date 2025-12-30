Правительство РФ продлило упрощенный порядок регистрации лекарств и медизделий

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России продлило действие упрощенного порядка государственной регистрации отдельных лекарственных препаратов до 1 января 2036 года, сообщили в пресс-службе кабмина.

"В России продлеваются упрощённые процедуры государственной регистрации отдельных лекарственных препаратов до 1 января 2036 года и наиболее востребованных медицинских изделий до 31 декабря 2028 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение позволит сохранить стабильность рынка медикаментов и медицинских изделий, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций. Упрощённый порядок регистрации позволяет участникам рынка фармацевтической и медицинской промышленности в максимально короткий период оформить все необходимые документы, чтобы быстрее выводить медикаменты и медицинские изделия на рынок, избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы.

Препараты и медизделия, которые можно регистрировать в упрощённом порядке, определяет специальная межведомственная комиссия. В её состав входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы.