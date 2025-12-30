Кабмин РФ увеличил квоту на экспорт лома черных металлов в 2026 году

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Объем квоты на экспорт лома и отходов черных металлов в 2026 году составит 2,2 млн тонн, сообщила пресс-служба правительства России.

По сравнению с предыдущим решением, принятым в августе 2025 года, квота увеличится на 400 тыс. тонн. Это "позволит участникам отрасли реализовать на внешнем рынке дополнительный объем сырья, не востребованный на внутреннем рынке", отмечает кабмин.

При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составляет 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого - 5%, но не менее 290 евро за тонну.