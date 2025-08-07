Кабмин увеличил квоту на экспорт лома черных металлов на 300 тыс. т до конца года

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решение увеличить объем квоты на вывоз за пределы ЕАЭС лома и отходов черных металлов.

Как сообщает пресс-служба правительства, квота повысится на 300 тыс. тонн - с 1,5 млн тонн до 1,8 млн тонн. Дополнительный объем квоты между участниками внешнеторговой деятельности распределит Минпромторг. Решение будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Увеличение квоты позволит участникам отрасли реализовать на внешнем рынке дополнительный объем сырья, не востребованный на внутреннем рынке, говорится в сообщении.

При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составляет 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого - 5%, но не менее 290 евро за тонну.