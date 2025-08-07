Поиск

Кабмин увеличил квоту на экспорт лома черных металлов на 300 тыс. т до конца года

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решение увеличить объем квоты на вывоз за пределы ЕАЭС лома и отходов черных металлов.

Как сообщает пресс-служба правительства, квота повысится на 300 тыс. тонн - с 1,5 млн тонн до 1,8 млн тонн. Дополнительный объем квоты между участниками внешнеторговой деятельности распределит Минпромторг. Решение будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Увеличение квоты позволит участникам отрасли реализовать на внешнем рынке дополнительный объем сырья, не востребованный на внутреннем рынке, говорится в сообщении.

При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составляет 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого - 5%, но не менее 290 евро за тонну.

В начале основной сессии индексы МосБиржи и РТС взлетели на 2,7%

Brent подорожала до $67,32 за баррель

Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq прибавил 1,2% после новостей от Apple

Минэнерго РФ отметило, что динамика цен на бензин чуть опережает инфляцию

OpenAI обсуждает продажу акций с оценкой всей компании в $500 млрд

Apple намерена дополнительно инвестировать $100 млрд в США

ЦБ допустил завершение перегрева российской экономики в III квартале

