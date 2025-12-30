Полиция изъяла 77 живых крабов у браконьеров в Мурманской области

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Полиция пресекла в Мурманской области деятельность организованной группы, которая занималась незаконной реализацией камчатских крабов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, добычей краба занимался житель Териберки, воспользовавшийся своим правом на приобретение разрешений на любительский вылов биоресурсов в прибрежных водах Баренцева моря.

"Сразу после вылова в открытом море крабы содержались в морских садках, а затем лучшие экземпляры перевозились в оборудованный аквариумами ангар в Мурманске. Впоследствии живая продукция упаковывалась в пенопластовую тару с хладагентами и отправлялась автотранспортом в другие субъекты Российской Федерации", - сообщила Волк.

В доставке в центральные регионы России был задействован соучастник жителя Териберки.

Полиция и Росгвардия задержали подозреваемых в Кандалакшском районе (на юге Мурманской области - ИФ) во время вывоза очередной партии немаркированного краба на микроавтобусе.

Во время обысков в производственных помещениях и по адресам проживания подозреваемых полиция обнаружила 77 живых крабов общим весом около 300 кг, а также готовую к реализации переработанную продукцию.

Уголовное дело возбуждено по п. "а" ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ).

Сейчас оба фигуранта уголовного дела находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.