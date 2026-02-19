Поиск

В Кремле заявили о непубличном характере переговоров по Украине

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют итоги переговоров по украинскому урегулированию в Женеве, так как сейчас они находятся на стадии, которая не должна предусматривать публичное обсуждение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам в настоящий момент нечего добавить к той краткой, но емкой характеристике, которая была дана нашим главным переговорщиком Мединским", - сказал он журналистам в ответ на просьбу дать оценку консультациям в Женеве.

У представителя Кремля поинтересовались, что было главной темой переговоров в Женеве.

"Мы не хотим вдаваться в подробности и не будем этого делать. Сейчас переговоры идут на той стадии, которая не должна предусматривать какое-то публичное обсуждение", - отреагировал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также не стал называть возможные даты следующего раунда переговоров. "Пока мы не анонсируем, как только будет конкретика, сразу же проинформируем", - пообещал Песков.

На просьбу сообщить, чему была посвящена отдельная встреча помощника президента РФ Владимира Мединского с украинской стороной, о чем он накануне сказал журналистам в Женеве, представитель Кремля напомнил, что переговоры там шли как в двустороннем, так и в трехстороннем форматах. "Это был один из форматов общения, но по содержанию мы по-прежнему не собираемся давать какую-то информацию", - сказал Песков.

Ранее глава российской делегации Мединский заявил, что переговоры по Украине в Женеве были "тяжелыми, но деловыми", и сообщил, что следующая встреча состоится в ближайшее время.

Третий раунд переговоров РФ-США-Украина по урегулированию украинского кризиса прошел во вторник и среду, 17-18 февраля в Женеве. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявлял о достижении на них прогресса.


