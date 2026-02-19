Поиск

Лавина сошла в Архызе, засыпав несколько зданий и автомобилей

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Снежная лавина сошла в четверг в поселке Архыз Зеленчукского района Карачаево-Черкесии, сообщает следственное управление СКР по республике.

Снегом засыпано несколько зданий и автомобилей, расположенных на территории базы отдыха.

По данным СКР, информация о пострадавших уточняется.

Следственными органами СКР по КЧР организована процессуальная проверка по факту схода снежной лавины.

Прокуратура Зеленчукского района также организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования, уточнили в надзорном ведомстве.

