ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики, используемым в интересах ВПК Украины

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России нанесли удары по объектам энергетики, которые используются в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщило министерство обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении Минобороны, распространённом во вторник.

Удары нанесены также по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах, говорится в сводке.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 18 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", - информирует Минобороны.