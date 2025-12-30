Поиск

"Газпром" нашел покупателя на 13-этажное офисное здание в поселке Газопровод

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" и ООО "Газпром межрегионгаз Москва" определили покупателя 13-этажного офисного здания в составе Делового центра в поселке Газопровод в Новой Москве.

В этом году концерн выставил на продажу комплекс зданий Делового центра на Калужском шоссе. Он включает многоэтажный корпус центра управления и зданий, где размещены офисы, гостиница, ресторан, банк, бизнес-центр, супермаркет. Первоначально комплекс был выставлен на торги единым лотом, а затем разбит на пять частей.

Сейчас речь идет о лоте N5 (корпус 10). Это самое молодое из строений комплекса - было построено в конце нулевых - начале 10-х годов нашего века для размещения сотрудников группы "Газпром межрегионгаз". Это нежилое здание площадью более 10 тыс. кв. м (14 этажей, в том числе один подземный) находится непосредственно на углу Калужского шоссе и улицы Александры Монаховой.

Как говорится в протоколе торгов на "Электронной торговой площадке ГПБ", предложившее минимальную цену ООО "Капитал недвижимость" признано победителем торгов.

"По результатам подведения итогов, было принято решение признать процедуру состоявшейся, определить лучшей заявку участника ООО "Капитал недвижимость", предложившего цену договора 923 млн рублей, кроме того НДС, и заключить с ним договор купли-продажи", - говорится в протоколе.

В протоколе ЭТП не уточняется ИНН участника, однако одна из компаний с названием "Капитал недвижимость" (владелец Игорь Назаренко) является единственным владельцем ООО "СЭА-Недвижимость", которое ранее признавалось победителем торгов по продаже лотов бизнес-центра "Газпрома" на улице Новочерёмушкинской, 65 в Москве. Также в декабре компания с названием "Капитал недвижимость" была признана победителем аукциона по продаже газпромовского санатория "Юг" в Сочи.

