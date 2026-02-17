Здание военной полиции обрушилось в Ленинградской области

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Здание военной полиции обрушилось на территории военной части в Сертолово (Ленинградская область), сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

"Поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания военной полиции на территории военной части в Сертолово. На месте находятся подразделения МЧС и Леноблпожспас. Причины инцидента устанавливаются", - говорится в сообщении.