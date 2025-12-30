ФСБ сообщила о предотвращении нападения на школу в Адыгее

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании гражданина одной из республик Центральной Азии, стороннике запрещенной в РФ террористической организации, который готовил нападение на школу в Адыгее.

Как заявили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы, в автомобиле задержанного, припаркованного около школы, изъято десять бутылок с самодельной зажигательной смесью, холодное оружие - два тактических ножа - и флаг террористической организации.

В ЦОС сообщил, что деятельность террориста координировалась из-за рубежа.

Следственным подразделением УФСБ по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта) УК России.