Россияне совершили почти 83 млн турпоездок по стране за 11 месяцев

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Турпоток по России с января по ноябрь составил 82,9 млн, это на 5% больше, чем годом ранее, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"За 11 месяцев – с января по ноябрь текущего года – число турпоездок по стране достигло 82,9 млн. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - цитирует пресс-служба Чернышенко его слова.

"Наиболее популярными направлениями за это время стали Сибирь, Юг и Северо-Запад нашей страны. Увеличению турпотока способствуют инструменты национального проекта "Туризм и гостеприимство". Это приближает нас к цели – обеспечить к 2030 году рост доли туризма в ВВП страны до 5% и числа турпоездок – до 140 млн", - заявил он.

Как отметил Чернышенко, за 11 месяцев 2025 года наибольшее количество туристов приняли Москва (11,3 млн), Краснодарский край (9 млн) и Санкт-Петербург (6,5 млн). В десятку лидеров также вошли Московская область (5,2 млн), Республика Татарстан (2,6 млн), Республика Крым (2,4 млн), Свердловская область (2 млн), Ставропольский край (1,7 млн), Тюменская (1,7 млн) и Ростовская области (1,6 млн).

Наибольший прирост турпотока показали регионы, активно развивающие туристическую инфраструктуру: Карачаево-Черкесская Республика (плюс 135%), Республика Адыгея (плюс 67%), Чукотский автономный округ (плюс 52%), Тверская область (плюс 50%) и Еврейская автономная область (плюс 38%).

"Мы видим, как растут не только традиционные центры притяжения, но и те регионы, которые активно вкладываются в свою туристическую инфраструктуру. Рост на 135% в Карачаево-Черкесии или на 52% на Чукотке - это яркие примеры того, как раскрывается потенциал каждой территории", - пояснил министр экономического развития России Максим Решетников.

Он добавил, что турпоток по внутреннему туризму за 11 месяцев этого года и за предыдущие годы, – это устойчивый рост. Туризм становится драйвером развития для всей страны, создает новые рабочие места и бизнесы на местах.

2024 год стал рекордным по числу туристических поездок по России – тогда их число выросло на 35% по сравнению с 2021 годом (66,5 млн) и достигло 90,1 млн.