Военные РФ заявили о срыве трех украинских попыток прорыва в Купянск

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные пресекли три попытки украинских подразделений прорваться в Купянск, сообщило Минобороны РФ в среду.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены три атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка с целью прорыва в город Купянск", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, в результате уничтожены до 30 украинских военнослужащих и два автомобиля.

20 ноября российское командование заявило, что Купянск (Харьковская область) взят под контроль ВС РФ.

Согласно сводке Минобороны РФ за среду, в течение суток группировкой "Запад" нанесены удары по украинским силам в районе населенных пунктов Купянск-Узловой, Прокоповка, Паламаревка, Ковшаровка, Моначиновка и Грушевка Харьковской области.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 190 военнослужащих, бронеавтомобиль "Казак" и 16 автомобилей. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

