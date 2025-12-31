Поиск

Группировки войск РФ "Центр", "Южная" и "Север" улучшили позиции в зоне СВО

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Группировки войск "Центр", "Южная" и "Север" за сутки улучшили позиции в зоне спецоперации, группировка "Восток" продвигается в глубину обороны армии Украины, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, за сутки группировкой нанесено поражение живой силе и технике 13 украинских бригад и трех штурмовых полков в районах населенных пунктов Гришино, Новый Донбасс, Доброполье, Торецкое, Анновка, Марьевка, Артемовка в ДНР и Новопавловка в Днепропетровской области. Потери украинской армии здесь составили до 500 военнослужащих.

Согласно сообщению Минобороны РФ, подразделения "Южной" группировки за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение. Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины.

По информации министерства, "Южная" группировка нанесла удары по формированиям семи украинских бригад в районах населенных пунктов Краматорск, Константиновка, Резниковка, Ильиновка и Кривая Лука в ДНР.

"Противник потерял свыше 210 военнослужащих", - сказали в ведомстве.

По сообщению Минобороны РФ, группировка "Север" нанесла поражение формированиям четырех бригад ВСУ и бригады пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Искрисковщина, Мирополье, Новая Сечь и Павловка в Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора и Графское. В зоне ответственности группировки армия Украины потеряла до 210 военнослужащих.

По данным военного ведомства, группировка "Восток" поразила живую силу и технику двух бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Бойково, Зализничное, Терноватое в Запорожской области, Великомихайловка и Братское в Днепропетровской области. "ВСУ потеряли до 190 военнослужащих", - говорится в сводке.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Преображенка, Веселянка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены более 50 украинских военнослужащих", - сказали в министерстве обороны.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 106 194 беспилотника, 641 зенитный ракетный комплекс, 26 815 танков и других боевых бронированных машин, 1 634 боевые машины РСЗО, 32 275 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 464 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.


Хроника 24 февраля 2022 года – 31 декабря 2025 года Военная операция на Украине
ВСУ Минобороны РФ Украина
