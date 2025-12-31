Кабмин разрешил регионам устанавливать бизнесу пониженные ставки при упрощенной системе налогообложения

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - С 1 января 2026 года регионы смогут устанавливать пониженные налоговые ставки бизнесу, работающему на их территории по упрощённой системе налогообложения (УСН). Соответствующее распоряжение утвердило правительство РФ, информирует в среду кабинет министров на своём сайте.

"Решение принято для реализации новых норм Налогового кодекса РФ, принятых в ноябре 2025 года. Они предполагают, что с 1 января 2026 года регионы смогут устанавливать пониженные ставки УСН для зарегистрированного на их территории бизнеса, работающего на упрощенной системе налогообложения, по перечню видов деятельности, утвержденному правительством", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2026 году регионы будут иметь возможность устанавливать пониженные налоговые ставки по всем видам деятельности Общероссийского классификатора видов экономической деятельности "за исключением видов, прямо запрещённых в Налоговом кодексе (осуществляемые непосредственно ломбардами, а также страховщиками, организаторами азартных и рядом других)".