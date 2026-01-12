Дума может расширить кредитные каникулы для бизнеса на УСН в период налоговой реформы

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект № 1116745-8 о расширении механизма кредитных каникул для субъектов малого бизнеса, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), на переходный период изменения налоговых условий - до 31 декабря 2028 года.

Законопроект внесла группа депутатов от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева. Они предлагают изменить закон, регулирующий возможность предоставления кредитных каникул для заемщиков - субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

По действующему законодательству, такие заемщики вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода сроком до шести месяцев при соблюдении ряда условий. Законопроект предлагает расширить этот механизм для заемщиков, применяющих УСН, предусмотрев возможность предоставления кредитных каникул на более длительный срок - до трех лет в пределах переходного периода налоговой реформы с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года.

В пояснительной записке отмечается, что финансовые и кредитные обязательства малого бизнеса формировались исходя из параметров режима УСН, действовавших на момент заключения договоров, однако последующие изменения налогового законодательства объективно ухудшили экономические условия их деятельности.

Авторы законопроекта указывают, что с 1 января 2026 года вступило в силу решение о поэтапном снижении предельного размера доходов, позволяющего не исполнять обязанности плательщика НДС: лимит сокращается с 60 млн рублей до 20 млн рублей с последующим ежегодным уменьшением. Эти изменения реализуются на фоне роста налоговой нагрузки, включая повышение ставки НДС с 20% до 22%, что, как подчеркивается в документе, напрямую отражается на способности предпринимателей обслуживать кредиты.

Депутаты подчеркивают, что предлагаемый механизм не предполагает списания долгов, и по оценке разработчиков, не создает выпадающих доходов банков и не требует финансовых вложений от государства.

"Для предпринимателей такая мера означает фактическое снижение ежемесячной нагрузки, высвобождение оборотных средств, возможность удержания персонала и поддержания хозяйственной деятельности в момент резкого изменения условий налогообложения. Для кредитных организаций сохраняется стабильность портфеля и исключается необходимость формирования значительных резервов по проблемным обязательствам. Для государства обеспечивается предотвращение массовых банкротств, стабилизация доходной базы и сохранение малого бизнеса как ключевого элемента экономической структуры", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект внесен в парламент без заключения правительства.

С 1 января 2026 года НДС в России был повышен с 20% до 22%. Одновременно был понижен порог годовой выручки бизнеса на УСН, по достижении которого наступает обязанность платить НДС. В 2025 году порог составлял 60 млн рублей, в 2026 году он составляет 20 млн рублей, в 2027 году - 15 млн рублей, в 2028 году - 10 млн рублей.