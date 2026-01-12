Поиск

Дума может расширить кредитные каникулы для бизнеса на УСН в период налоговой реформы

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект № 1116745-8 о расширении механизма кредитных каникул для субъектов малого бизнеса, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), на переходный период изменения налоговых условий - до 31 декабря 2028 года.

Законопроект внесла группа депутатов от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева. Они предлагают изменить закон, регулирующий возможность предоставления кредитных каникул для заемщиков - субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

По действующему законодательству, такие заемщики вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода сроком до шести месяцев при соблюдении ряда условий. Законопроект предлагает расширить этот механизм для заемщиков, применяющих УСН, предусмотрев возможность предоставления кредитных каникул на более длительный срок - до трех лет в пределах переходного периода налоговой реформы с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года.

В пояснительной записке отмечается, что финансовые и кредитные обязательства малого бизнеса формировались исходя из параметров режима УСН, действовавших на момент заключения договоров, однако последующие изменения налогового законодательства объективно ухудшили экономические условия их деятельности.

Авторы законопроекта указывают, что с 1 января 2026 года вступило в силу решение о поэтапном снижении предельного размера доходов, позволяющего не исполнять обязанности плательщика НДС: лимит сокращается с 60 млн рублей до 20 млн рублей с последующим ежегодным уменьшением. Эти изменения реализуются на фоне роста налоговой нагрузки, включая повышение ставки НДС с 20% до 22%, что, как подчеркивается в документе, напрямую отражается на способности предпринимателей обслуживать кредиты.

Депутаты подчеркивают, что предлагаемый механизм не предполагает списания долгов, и по оценке разработчиков, не создает выпадающих доходов банков и не требует финансовых вложений от государства.

"Для предпринимателей такая мера означает фактическое снижение ежемесячной нагрузки, высвобождение оборотных средств, возможность удержания персонала и поддержания хозяйственной деятельности в момент резкого изменения условий налогообложения. Для кредитных организаций сохраняется стабильность портфеля и исключается необходимость формирования значительных резервов по проблемным обязательствам. Для государства обеспечивается предотвращение массовых банкротств, стабилизация доходной базы и сохранение малого бизнеса как ключевого элемента экономической структуры", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект внесен в парламент без заключения правительства.

С 1 января 2026 года НДС в России был повышен с 20% до 22%. Одновременно был понижен порог годовой выручки бизнеса на УСН, по достижении которого наступает обязанность платить НДС. В 2025 году порог составлял 60 млн рублей, в 2026 году он составляет 20 млн рублей, в 2027 году - 15 млн рублей, в 2028 году - 10 млн рублей.

ЛДПР Елена Афанасьева НДС МСП УСН Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военные РФ сообщили, что ударом "Орешника" вывели из строя Львовский авиазавод

Финские пограничники разрешили задержанному сухогрузу Fitburg покинуть страну

БПЛА атаковал объект энергетики в Курской области

Комитет Думы одобрил проект об увеличении до 2,5 млн руб. штрафов за нарушение границы РФ

 Комитет Думы одобрил проект об увеличении до 2,5 млн руб. штрафов за нарушение границы РФ

Профильный комитет Думы одобрил повышение штрафов за нарушения правил обращения с животными

Погрузка на сети РЖД в в 2025 году снизилась на 5,6%

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на железнодорожном мосту
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8106 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 17 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 115 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });