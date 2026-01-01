В больницы после атаки на Херсонскую область обратились 26 человек

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В больницы после атаки ВСУ на Херсонскую область в ночь на четверг обратились 26 человек, сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

"В медицинские организации обратились сами, либо привезены медицинским транспортом 26 человек, из них четверо детей до 17 лет", - сообщил Василенко.

По его данным, на текущий момент в больнице Скадовска находятся трое взрослых. Четверо взрослых и четверо детей направлены на лечение в Крым. Остальные пациенты выписаны на долечивание по месту жительства.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ в ночь на четверг атаковали тремя дронами здание кафе и гостиницы в селе Хорлы, в результате удара погибли, по предварительным данным, 24 человека, еще как минимум 50 человек получили ранения.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших от ночного удара ВСУ, шесть пострадавших, в том числе и двое детей, находятся в тяжелом состоянии.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.