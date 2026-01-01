Поиск

В больницы после атаки на Херсонскую область обратились 26 человек

В больницы после атаки на Херсонскую область обратились 26 человек
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В больницы после атаки ВСУ на Херсонскую область в ночь на четверг обратились 26 человек, сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

"В медицинские организации обратились сами, либо привезены медицинским транспортом 26 человек, из них четверо детей до 17 лет", - сообщил Василенко.

По его данным, на текущий момент в больнице Скадовска находятся трое взрослых. Четверо взрослых и четверо детей направлены на лечение в Крым. Остальные пациенты выписаны на долечивание по месту жительства.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ в ночь на четверг атаковали тремя дронами здание кафе и гостиницы в селе Хорлы, в результате удара погибли, по предварительным данным, 24 человека, еще как минимум 50 человек получили ранения.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших от ночного удара ВСУ, шесть пострадавших, в том числе и двое детей, находятся в тяжелом состоянии.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Алексей Кузнецов Владимир Сальдо Крым Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Обломки БПЛА упали на территории промпредприятия на Кубани, пострадавших нет

В больницы после атаки на Херсонскую область обратились 26 человек

 В больницы после атаки на Херсонскую область обратились 26 человек

Акциз на табак в РФ в 2026 г. повышен на 7%, на сигареты - на 11,3%

В больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших от ночного удара ВСУ

СК возбудил дело о теракте после гибели 24 человек в Херсонской области

 СК возбудил дело о теракте после гибели 24 человек в Херсонской области

В Херсонской области погибли 24 человека после удара ВСУ

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 168 дронов ВСУ

Число дронов, сбитых на подлете к Москве, достигло пяти

Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, достигло трех

Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8027 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });