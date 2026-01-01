Поиск

Массовый налет украинских БПЛА совершен по резервуарному парку в Татарстане

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Резервуарный парк в Альметьевске (Татарстан) подвергся массовому налету украинских БПЛА, сообщает пресс-служба главы региона в четверг.

"Сегодня в районе 8 утра был совершен массовый налет вражеских БПЛА по резервуарному парку в Альметьевске", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в результате атаки произошло возгорание, которое было устранено оперативно прибывшими на место пожарными подразделениями. Погибших и пострадавших нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 января 2026 года Военная операция на Украине
Татарстан Альметьевск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В России повысились минимальные цены на водку, коньяк и бренди

В МИД РФ назвали спланированной заранее атаку украинских БПЛА в Херсонской области

В Херсонской области по уточненным данным погибли 24 человека, 29 пострадали

 В Херсонской области по уточненным данным погибли 24 человека, 29 пострадали

Массовый налет украинских БПЛА совершен по резервуарному парку в Татарстане

Минобороны РФ заявило об отражении двух атак ВСУ в районе Купянска

Обломки БПЛА упали на территории промпредприятия на Кубани, пострадавших нет

В больницы после атаки на Херсонскую область обратились 26 человек

 В больницы после атаки на Херсонскую область обратились 26 человек

Акциз на табак в РФ в 2026 г. повышен на 7%, на сигареты - на 11,3%

В больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших от ночного удара ВСУ

СК возбудил дело о теракте после гибели 24 человек в Херсонской области

 СК возбудил дело о теракте после гибели 24 человек в Херсонской области
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8031 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });