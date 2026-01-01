Массовый налет украинских БПЛА совершен по резервуарному парку в Татарстане

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Резервуарный парк в Альметьевске (Татарстан) подвергся массовому налету украинских БПЛА, сообщает пресс-служба главы региона в четверг.

"Сегодня в районе 8 утра был совершен массовый налет вражеских БПЛА по резервуарному парку в Альметьевске", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в результате атаки произошло возгорание, которое было устранено оперативно прибывшими на место пожарными подразделениями. Погибших и пострадавших нет.