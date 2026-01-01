В больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших от ночного удара ВСУ

Шестеро из них - в тяжелом состоянии

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших от ночного удара ВСУ, шесть пострадавших, в том числе и двое детей находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, в больницах Херсонской области и Республики Крым находятся 13 пострадавших при ночном ударе украинских националистов, среди них двое детей. Шестеро пострадавших, в том числе дети находятся в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов журналистам в четверг.

Он уточнил, что организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ в ночь на четверг атаковали тремя дронами здание кафе и гостиницы в селе Хорлы, в результате удара погибли, по предварительным данным, 24 человека, еще как минимум 50 человек получили ранения.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки ВСУ на Херсонскую область.