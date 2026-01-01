Минобороны РФ заявило об отражении двух атак ВСУ в районе Купянска

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Российская армия отразила две атаки украинских подразделений, которые пытались прорваться в Купянск, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка с целью прорыва в город Купянск Харьковской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в результате уничтожены до 15 военнослужащих ВСУ.

20 ноября российское командование заявило, что Купянск взят под контроль армии РФ.

В сообщении Минобороны РФ сказано, что группировка "Запад" в течение суток нанесла удары по украинским силам в Харьковской области и ДНР.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина MaxxPro производства США, 16 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - говорится в сообщении министерства.