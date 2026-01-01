Российские военные за сутки сбили украинский истребитель и 250 дронов

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки сбили украинский истребитель Су-27 и 250 дронов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 250 беспилотников самолетного типа ВСУ.

По информации министерства, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 украинских самолетов и более 106 тыс. беспилотников.



