Минобороны РФ сообщило об ударах по связанным с ВПК Украины энергообъектам

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по используемым военно-промышленным комплексом Украины объектам энергетики, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, в течение суток ударам подверглись склады боеприпасов, цеха сборки беспилотников дальнего действия, позиции армии Украины в 154 районах.