Российская делегация вылетела в Женеву на переговоры по Украине

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российская делегация вылетела в Женеву для участия в очередном раунде переговоров по украинскому урегулированию, сообщили "Интерфаксу" в авиационных кругах.

"Борт с членами российской делегации вылетел в Женеву", - сказал собеседник агентства.

По его словам, делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Мединский остается главой делегации российских переговорщиков, однако на предыдущих консультациях в Абу-Даби российскую группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, поскольку обсуждались вопросы безопасности и военной тематики.

На этот раз, по словам Пескова, в Женеве планируется обсуждать более широкий спектр вопросов, включая темы, связанные с территориальной проблематикой, в связи с чем состав делегации будет расширен. Помимо Мединского, в нее войдет замглавы МИД РФ Михаил Галузин и другие представители.