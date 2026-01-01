Двое подростков погибли в Свердловской области после попытки растопить печь

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Двое несовершеннолетних погибли в результате пожара в частном доме в Свердловской области, еще трое госпитализированы, сообщается в телеграм-канале прокуратуры региона

По предварительной информации, в доме в СНТ "Юбилейный" пос. Медянкино близ города Серова собрались отметить Новый год 13 человек (12 из них - несовершеннолетние в возрасте от 12 до 17 лет и 20-летний юноша).

"На утро, 1 января, проснувшись, они решили истопить печь. Предварительно, один из подростков - 17-летний юноша - плеснул легковоспламеняющуюся жидкость в печь, в результате чего произошел пожар. В результате распространения огня двое подростков, 2011 г.р. и 2013 г.р., погибли. Еще трое были госпитализированы", - отмечается в сообщении.

В настоящее время медпомощь оказывается двум подросткам (14 и 17 лет), у них диагностированы ожоги тела и отравление продуктами горения. Их состояние удовлетворительное. Третий пострадавший - 20-летний юноша - в тяжелом состоянии.

Также у еще одного из подростков диагностированы порезы, полученные, когда он выбирался из дома. От госпитализации он отказался.

Точная причина возникновения пожара будет установлена специалистами при проведении пожарно-технической экспертизы.