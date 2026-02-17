Минобороны РФ сообщило об уничтожении с 20:00 понедельника 76 дронов ВСУ

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные с 20:00 понедельника до полуночи уничтожили 76 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ во вторник.

Как уточнили в ведомстве, 26 БПЛА ликвидированы над Черным морем, 24 - над Краснодарским краем, 15 - над Азовским морем, 6 - над Крымом, по 2 - над Белгородской и Воронежской областями, 1 - над Адыгеей.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении над акваторией города пяти воздушных целей.