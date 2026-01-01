С утра над регионами России нейтрализованы 58 дронов ВСУ

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Дежурные средства противовоздушной обороны с 8:00 до 16:00 мск перехватили и уничтожили 58 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны России в четверг.

По данным ведомства, 24 дрона нейтрализовано над территорией Белгородской области, 13 дронов - над территорией Крыма, 10 дронов - над Азовским морем, пять - над территорией Татарстана, три дрона - над территорией Краснодарского края, по одному - над территориями Курской, Липецкой и Ростовской областей.