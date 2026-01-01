Поиск

С утра над регионами России нейтрализованы 58 дронов ВСУ

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Дежурные средства противовоздушной обороны с 8:00 до 16:00 мск перехватили и уничтожили 58 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны России в четверг.

По данным ведомства, 24 дрона нейтрализовано над территорией Белгородской области, 13 дронов - над территорией Крыма, 10 дронов - над Азовским морем, пять - над территорией Татарстана, три дрона - над территорией Краснодарского края, по одному - над территориями Курской, Липецкой и Ростовской областей.

Ребенок погиб при атаке дроном ВСУ автомобиля в Херсонской области

Россия передаст США доказательства БПЛА-атак Украины резиденции президента РФ

В России ожидают осуждения мировыми лидерами удара по селу в Херсонской области

Свыше 2,1 млн россиян посетили новогодние гуляния в РФ

В России повысились минимальные цены на водку, коньяк и бренди

В МИД РФ назвали спланированной заранее атаку украинских БПЛА в Херсонской области

В Херсонской области по уточненным данным погибли 24 человека, 29 пострадали

Массовый налет украинских БПЛА совершен по резервуарному парку в Татарстане

Минобороны РФ заявило об отражении двух атак ВСУ в районе Купянска

Обломки БПЛА упали на территории промпредприятия на Кубани, пострадавших нет
