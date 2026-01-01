Поиск

Лавров заявил о важном значении развития силовой компоненты ОДКБ

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Россия в качестве председателя в Организации Договора о коллективной безопасности сохранит преемственность в отношении работы завершившегося председательства Киргизии, важное значение придает развитию силовой компоненты ОДКБ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"1 января 2026 года Россия вступила в права председателя в Организации Договора о коллективной безопасности и проведет свою вахту под девизом: "Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель, общая ответственность", - говорится в обращении Лаврова, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что "Россия сохранит преемственность в развитии основных направлений взаимодействия, в том числе будет продолжена работа по реализации инициатив только что завершившегося председательства Киргизской Республики".

"С учетом геополитической напряженности ставим перед собой цели дальнейшей консолидации государств-членов ОДКБ, упрочения союзнических связей, углубления координации по ключевым международным проблемам. Продолжим линию на расширение сети контактов ОДКБ с государствами евразийского пространства и их интеграционными объединениями", - сказано в обращении.

"Важное значение придаем развитию силовой компоненты Организации. Предполагается сделать акцент на наращивании боевого потенциала Коллективных сил ОДКБ, оснащении их современным и совместимым вооружением и техникой. Работа будет выстраиваться в соответствии с характером текущих и перспективных вызовов с учетом опыта современных вооруженных конфликтов", - заявляет Лавров. Он добавил, что "обеспечение технологического лидерства в военной сфере, развитие оборонно-промышленных комплексов стран ОДКБ и их кооперация, реализация инновационного потенциала являются также нашими ориентирами".

Глава МИД РФ заявил также о намерении "расширять инструментарий для совместного противодействия международному терроризму и экстремизму, легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия, с транснациональной организованной преступностью, незаконной миграцией".

