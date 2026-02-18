Задержана министр культуры Башкирии Амина Шафикова

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Следственные действия проводятся с министром культуры Башкирии Аминой Шафиковой, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Предварительно, чиновнице вменяется ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

"Задержали ночью. Вероятно, дело будет расследоваться в Москве. Дело связано с госконтрактами", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе министерства культуры региона "Интерфаксу" сообщили, что в настоящий момент проводятся процессуальные действия, ожидается, что официальные комментарии будут предоставлены компетентными органами.

Шафикова возглавила министерство культуры Башкирии в 2012 году, перейдя на госслужбу с должности ректора Уфимской государственной академии искусств им.З.Исмагилова. Удостоена званий "Заслуженная артистка Республики Башкортостан" (2002 год), "Народный артист Республики Башкортостан" (2024 год), является лауреатом различных республиканских и всероссийских конкурсов и премий.