Гинухский перевал закрыли для движения в Дагестане из-за обильного снегопада

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Проезд автотранспорта временно запрещен из-за обильного снегопада на участке автодороги, проходящей по территории Цунтинского района и Бежтинского участка, сообщает государственное казенное учреждение "Дагестанавтодор" в своем телеграм-канале в четверг.

"В связи с обильным снегопадом и высоким снежным покровом (местами толщиной выше одного метра) с 18:00 мск 1 января временно закрыта для движения автотранспорта автодорога "Тлядал - Бежта - Кидеро" с 12 по 25 км (Гинухский перевал) в Бежтинском участке и Цунтинском районе", - говорится в сообщении.

Работы по расчистке дорожного полотна будут начаты с наступлением благоприятных погодных условий. Водителей просят воздержаться от поездок в указанном направлении.

