Несколько домов получили повреждения в Тульской области после отражения атаки БПЛА

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о последствиях атаки украинских беспилотников, уничтоженных над регионом минувшей ночью.

В своем телеграм-канале он написал, что подразделения ПВО Минобороны России в период с 23:00 до 01:00 уничтожили три дрона ВСУ.

"В Новомосковске в результате падения обломков частично повреждено остекление двух многоквартирных домов, в одном из них также повреждена кровля. В Узловой зафиксированы повреждения остекления в ряде домов, а также кровли частного домовладения", - проинформировал Миляев.

На местах работают оперативные службы. Ситуация на контроле, отметил губернатор.