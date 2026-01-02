Поиск

Несколько домов получили повреждения в Тульской области после отражения атаки БПЛА

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о последствиях атаки украинских беспилотников, уничтоженных над регионом минувшей ночью.

В своем телеграм-канале он написал, что подразделения ПВО Минобороны России в период с 23:00 до 01:00 уничтожили три дрона ВСУ.

"В Новомосковске в результате падения обломков частично повреждено остекление двух многоквартирных домов, в одном из них также повреждена кровля. В Узловой зафиксированы повреждения остекления в ряде домов, а также кровли частного домовладения", - проинформировал Миляев.

На местах работают оперативные службы. Ситуация на контроле, отметил губернатор.

Тульская область Дмитрий Миляев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число жертв удара ВСУ в Херсонской области увеличилось до 27 человек

 Число жертв удара ВСУ в Херсонской области увеличилось до 27 человек

Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 64 украинских БПЛА

Ограничения введены в аэропортах Самары, Пензы, Домодедово и Жуковском

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 33

Минобороны РФ сообщило о ликвидации 201 беспилотника ВСУ с 16:00

Губернатор Херсонской области доложил Путину о ситуации после атаки ВСУ

До 28-ми выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

 До 28-ми выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

Что произошло за день: четверг, 1 января

Начальник ГРУ передал военному атташе США в Москве сведения о дроне, атаковавшем резиденцию президента РФ

До 23-х выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8036 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });