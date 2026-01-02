ВТБ стал банком-оператором Пушкинской карты

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - ВТБ стал банком-оператором федеральной программы "Пушкинская карта", говорится в сообщении банка.

Теперь молодые люди от 14 до 22 лет могут оформить ее в ВТБ и потратить 5 тыс. рублей на посещение театров, музеев, выставок, концертов и киносеансов по всей стране.

Банк заранее начал собирать заявления на выпуск Пушкинской карты в ВТБ. На сегодняшний день заявление на перевыпуск подали более 4 млн самых активных ее владельцев. С 1 января карта нового банка-оператора стала доступна молодым людям, которые подали заявление заранее.

Для остальных пользователей оформить карту можно 1 января с 15:00 по московскому времени в приложениях "Госуслуги Культура" и в ВТБ Онлайн (если пользователь - клиент ВТБ). Подать заявление в офисах ВТБ можно будет с 12 января, в этом году выпуск пластиковой карты - бесплатный.

Программа "Пушкинская карта" была запущена в 2021 году. Ее цель - повысить доступность культурных мероприятий для молодежи и привлечь их к искусству: театрам, музеям, концертам и кино. Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тыс. рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов). При этом на кинотеатры можно потратить до 2 тыс. рублей из лимита.

До этого оператором программы был Почта банк, который в мае 2026 года будет присоединен к ВТБ.