Пассажиропоток авиакомпаний РФ в 2025 году снизился почти на 3%

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Пассажиропоток российских авиакомпаний, по предварительным данным, составил в 2025 году 108,5 млн человек, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров журналистам.

"Предварительно порядка 108,5 млн (пассажиров - ИФ) было перевезено", - сказал он. Внутри РФ было отправлено более 81,2 млн человек, в международном сообщении - 27,4 млн.

В сравнении с предыдущим годом, когда были перевезены 111,8 млн пассажиров, трафик авиакомпаний снизился на 2,9%.

Несмотря на сокращение операционных показателей, крупнейшие авиакомпании, обеспечивающие 94% всего пассажиропотока, демонстрируют экономическую устойчивость, отметил Ядров.

"Мы ежеквартально оцениваем экономическую и финансовую деятельность наших аэропортов и авиакомпаний, смотрим, как те субсидии, которые предоставляются государством, оказывают содействие. И в настоящее время все российские авиакомпании, которые осуществляют 94% наших перевозок, чувствуют себя довольно устойчиво", - сказал он.

Ранее Минтранс РФ снизил прогноз авиаперевозок на 2025 год со 109,7 млн человек до 107,5 млн. Ухудшение ожиданий связано с отсутствием возможности пополнения самолетного парка с учетом санкционных ограничений и "абсолютно логичным выбытием флота по техническому состоянию", поясняла директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Вероника Ходырева.