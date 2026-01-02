Четыре города в ЛНР остались без электричества из-за атак ВСУ по энергокомплексу

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Несколько городов в Луганской народной республике остались без электричества в результате атак украинской армии по энергетическому комплексу ЛНР в ночь на пятницу, сообщили в правительстве региона.

"В ночь на 2 января ВСУ произвели не менее 6 атак на энергокомплекс Луганской Народной Республики. Выведена из строя одна из подстанций в северных районах ЛНР, обесточены 4 города и прилегающие к ним населенные пункты", - говорится в его сообщении в телеграм-канале.

Уточняется, что в результате атаки ВСУ без электричества остались 85,4 тыс. абонентов.

"Силами юго-западной сетевой компании уже начаты восстановительные работы. По состоянию на 12:00 энергетикам удалось перезапитать по резервным схемам электроснабжения 4,9 тысяч абонентов. По прогнозу к концу дня будет восстановлено питание в общей сложности для 40 тысяч абонентов", - отметил первый зампредседателя правительства ЛНР Юрий Говтвин.